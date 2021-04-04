"EVLİLİKTEN KORKUYORUM"

Erken, geçtiğimiz günlerde 'Evlenmek istiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtını vermişti:

'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum.

Ben evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil...