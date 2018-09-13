Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan 'Ewing Sarkomu' teşhisiyle 5 yıldır kanser tedavisi gören Ece Küçükçelen'in sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısı büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan çağrının ardından Fethiye Kaymakamlığı da harekete geçti.

4 YIL BOYUNCA TEŞHİS KONULAMADI

İHA'nın haberine göre; Fethiye’nin Taşyaka Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Ece Küçükçelen, 10 yaşında yakalandığı 'Ewing Sarkomu' rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl boyunca teşhis konulamadı. 4 yıl boyunca birçok doktora giden Ece Küçükçelen'in ağrıları için sürekli ağrı kesiciler verildi. 2013 yılında kollarında ve ayaklarında aksama olunca durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Üniversite hastanesinde Ewing Sarkomu teşhisi konan Küçükcelen'in 5 yıldır tedavisi sürüyor. 5 yıldır defalarca kez kemoterapi gören Küçükcelen, ağrılarının artması üzerine artık kemoterapiyi kabul etmiyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Küçükçelen bunun için alternatif tedavilerin olduğunu fakat ilaçlarının çok pahalı olması nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

"38 KİLOYA DÜŞTÜM"

Ece Küçükcelen, gözyaşları içerisinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde görüldü, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür tedavi aldım. Kemoterapi aldım ama bu kez kemoterapi işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok tedavi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için kanser çok fazla arttı. Şu anda akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" mesajı verdi. Binlerce kişi bu videoyu paylaşırken, yardım için birçok sayfa ve imza kampanyası da oluşturuldu.

Yaşamak için yardım beklediğini ifade eden Küçükcelen, "Bağışıklık sistemim bozuk olduğu için kanser oldum. Sadece kemoterapi yanlış. Sadece hücreye yönelik bir çözüm oluyor. Hastalığım için bazı ilaçlar kullanmak gerekli. Tedavi için kullanacağım ilacın fiyatı 15 bin TL. Vücudumda kaç tane tümör var onu da bilmiyoruz. Çok nadir gözüken bir hastalık olduğu için normal kanser tedavileri doğru olmuyor. Bağışıklık sistemimi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kemoterapi yetersiz kaldığı bu hastalıkla ilgili olarak yardımlar bekliyorum” dedi.

"KONUYU İNCELİYORUZ"

Sosyal medyadan hızla yayılan yardım çağrısı üzerine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de harekete geçti. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin Ece Küçükcelen ile görüştüğünü kaydeden Kaymakam Şahiner, konuyu yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Ece Küçükcelen’in son evrede 'Ewing Sarkomu' tanısı var. Radyo terapi ve kemoterapi alıyor. Bir ay önce radyoterapisi yapılmış. Ece kemoterapiyi kabul etmiyor. Kendisi bir araştırma yaparak, Antalya’da özel bir hastanede farklı yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi olduğunu duyuyor ve onu yaptırmak istiyor. Bu konuda gerekli birimlerimiz konuyu araştırma yapıyor. Kemoterapi ve radyoterapisi için devlet gerekli yardımı yapıyor. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ