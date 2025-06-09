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        Haberler Magazin Ece Seçkin'den kıyafetini eleştirene yanıt - Magazin haberleri

        Ece Seçkin'den kıyafetini eleştirene yanıt

        Ece Seçkin, derin yırtmaçlı elbisesine yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:08
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        Yırtmacını eleştirene yanıt
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        Ece Seçkin, şarkıları kadar zaman zaman da iddialı sahne tarzıyla gündeme geliyor. Seçkin, son konserinde derin yırtmaçlı mor bir elbise tercih etti.

        Ünlü şarkıcının pek çok takipçisi de kıyafetini eleştirdi. Bir takipçisi; "Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, verilirken, edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç, dövmeni mi göstermek miydi?" yorumunu yaptı.

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        Ünlü şarkıcı ise, takipçisine; "Edep, sen ne güzel şeysin der susarım" şeklinde yanıt verdi.

        Daha önce de birçok kez sahnede tercih ettiği kostümlerle eleştirilen Ece Seçkin; "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum… ‘Çizgiyi aştı’ yorumları, midem bulandı" şeklinde konuşmuştu.

        BABASI TEPKİ GÖSTERİYOR

        Öte yandan Ece Seçkin, daha önce yaptığı bir açıklamada babasının bazı elbiselerinden rahatsız olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor.

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