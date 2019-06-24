Sahne öncesi kuliste bir araya gelen Ece Seçkin ile Kadebostany, müzik üzerine sohbet ederek yeni projeler hakkında konuştu.
Kadebostany ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, binlerce beğeni ve yorum aldı.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR