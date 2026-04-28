Ece Vahapoğlu: Hastalığımın sonundayız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Ocak ayında da ameliyat olan sunucu, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Zorlu sürecinde çok destek gördüğünü ifade eden Vahapoğlu, "Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık. Hamileyken de kanser tedavisi gördüm o süreçteyken de çalıştım" dedi.

Vahapoğlu, "Arkadaşlarım hep benimle oldu. Oğluma da bakanlar oldu. Destekleyici bir süreç oldu. Kolumun uyuşması bu süreçte beni zorlayan şey oldu. Hâlâ sol kolum bir ufak uyuşuk. Bu durumu unutmak isterdim. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için şunu söylemek isterim. Moralinizi yüksek tutun. Tıp çok ilerledi. Psikolojiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Oğlum beni en çok motive eden şey oldu" ifadelerini kullandı.