Ecem Erkek, köpeğine yağmurluk giydirdi

Ecem Erkek, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Erkek'in, köpeğine yağmurluk giydirdiği dikkat çekti
Giriş: 10.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:27
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Ecem Erkek, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Yağmurlu havaya rağmen alışveriş turunu sürdüren Ecem Erkek'in, köpeğine yağmurluk giydirdiği dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarına poz veren ünlü oyuncu, soruları ise yanıtsız bırakarak alışverişine kaldığı yerden devam etti.
