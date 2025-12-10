Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Ecem Erkek, köpeğine yağmurluk giydirdi - Magazin haberleri

        Ecem Erkek, köpeğine yağmurluk giydirdi

        Ecem Erkek, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Erkek'in, köpeğine yağmurluk giydirdiği dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğine yağmurluk giydirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Ecem Erkek, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

        Yağmurlu havaya rağmen alışveriş turunu sürdüren Ecem Erkek'in, köpeğine yağmurluk giydirdiği dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarına poz veren ünlü oyuncu, soruları ise yanıtsız bırakarak alışverişine kaldığı yerden devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ecem Erkek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!