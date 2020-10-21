Her 2 cinsiyete de koyulabilen Ecmel adı ile ilgili aileler araştırma yapıyor. Ecmel isminin anlamı, özellikleri ve daha pek çok şeyi yazımızda bulacaksınız.

Ecmel İsminin Anlamı Nedir?

Ecmel ismi, en güzel, en yakışıklı anlamını taşır. Sözlük anlamında ise Ecmel ismi kızlarda çok güzel, erkeklerde çok güzel, yakışıklı anlamında görülür.

İsim ülkemizde 1586. Sırada bulunuyor. Yaklaşık 550 kişi Ecmel ismini kullanırken; İstanbul için bu sayı 120 olarak biliniyor. Ülkemizde yaklaşık 152150 kişiden bir tanesinde Ecmel adını görüyoruz.

Ecmel İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Kökeni Arapça olmasına rağmen Ecmel adı Kuranda geçmiyor. Yine de isim caiz isimler arasında yer alıyor. İsim anlamında dine zararlı bir unsur yer almıyor.

Ecmel İsminin Özellikleri

Ecmel isimli kişilerde duygusallık ön plana çıkıyor. Hayatlarının her alanında duygusal davranıyorlar. Gerek en basit gerekse en önemli olsun, tüm kararları mantıklarından çok duygularını kullanarak veriyorlar. Her ne kadar sezgileri güçlü olsa da bu yüzden zaman zaman üzülebiliyorlar. Ancak duygusallıkları sayesinde çevreleri tarafından saygı ve sevgi görüyorlar.

İş için de durum değişmiyor. Ecmel isimli bireyler, insanlara hiçbir katkısı olmayan işlerden uzak durmayı tercih ediyor. Onlar, insanlığa faydalı işleri seviyorlar.

İlişki konusunda karşı cins çok şanslı diyebiliriz. Ecmel isimli bireyler felsefelerini sevilmek ve sevmek olarak benimsemişler. Karşı taraftan sınırsız sevgi ve sadakat bekliyorlar. Bu onlara verildiğinde partnerleri için yapamayacakları hiçbir şey yok.