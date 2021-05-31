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ECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğun (ECOWAS),siyasi kriziyle karşı karşıya olan Mali'nin üyeliğini askıya alındığını bildirildi

ECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
ECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
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AA

ECOWAS üyesi ülke liderleri, Mali'de devam eden siyasi krizi nedeniyle Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "acil durum zirvesi"nin ardından basına kapalı görüştü.

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, basına kapalı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Mali'nin ECOWAS üyeliğini derhal askıya aldığını belirtti.

Botchwey, bu kararın Demokrasi ve İyi Yönetişim Protokolü' uygun olduğunu ifade etti.

ECOWAS'ın Mali'deki siyasi durumu onaylamadığını işaret eden Botchwey, "Hepimiz, ülkenin anayasal yönetime geri döneceğini ve gelecek yılın sonuna doğru bir geçiş yaşanacağını düşündük. Ne yazık ki başka bir şey oldu." dedi.

Botchwey, Mali'nin üyeliğini askıya alınmasına rağmen, Mali ordusu ve liderlerinin ülkede demokratik yönetime dönmek için ECOWAS ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

AA'nın haberine göre; ülkede, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Gözaltında tutulan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakanı 27 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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