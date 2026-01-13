Eczacıbaşı, Dana Rettke'yle uzattı!

Habertürk
        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda 26 yaşındaki ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

        13.01.2026 - 18:17
        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesini uzattı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sahadaki gücü, karakteri ve tutkusu ile 'Tigers'ın önemli bir parçası olan sporcumuz Dana Rettke, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında, evinde turuncu beyaz formayı giymeye devam edecek." denildi.

