Eczacıbaşı, Dana Rettke'yle uzattı!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesini uzattı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sahadaki gücü, karakteri ve tutkusu ile 'Tigers'ın önemli bir parçası olan sporcumuz Dana Rettke, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında, evinde turuncu beyaz formayı giymeye devam edecek." denildi.