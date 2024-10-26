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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki dev maçta Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:32
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        F.Bahçe'den Eczacıbaşı'na set yok!
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        Vodafone Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 mağlup oldu. Eczacıbaşı ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, sarı-lacivertliler ise namağlup olarak devam ediyor.

        SALON: Cebeci Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Topal

        ECZACIBAŞI: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Nicoletti

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Meliha, Eda Erdem, Drca, Arelya Karasoy, Stysiak, De Souza, Vuchkova, Vargas, Gizem Örge

        SETLER: 19-25, 20-25, 24-26

        SÜRE: 87 dakika ( 23, 26, 38)

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