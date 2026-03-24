Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı geçerek finale yükseldi!
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak.
Giriş: 24.03.2026 - 21:59 Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit finalde, Galatasaray Daikin'i 3-0'la geçen VakıfBank ile karşılaşacak.
Dev final 25 Mart Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.
