Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 1-4 şampiyonluk etabı, dev bir maça sahne oluyor. Eczacıbaşı Dynavit Vakıfbank ile karşı karşıya geliyor. Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu müsabaka öncesinde, Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final mücadelesinin tarihi ve maç saati voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Eczacıbaşı-VakıfBank karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başladı. Eczacıbaşı Dynavit, normal sezondaki 26 maçın 22'sini kazanırken, Vakıfbank ise 26 karşılaşmanın 22'sinden galip ayrıldı. İki takım arasında bu sezon oynanan 3 maçın 2'sini Eczacıbaşı Dynavit kazanırken, birini Vakıfbank kazandı. Peki, "Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı-VakıfBank maçı tarihi...
ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank 1-4 şampiyonluk etabı ilk maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da oynanacak.
ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank mücadelesi TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma İBB Cebeci Salonu'nda oynanacak, Başhakem Erol Akbulut maçı yönetecek.