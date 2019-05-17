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Eczacıbaşı VitrA'dan teknik kadroya takviye

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, antrenör Alper Erdoğuş'u teknik kadroya dahil etti

Alper Erdoğuş

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, antrenör Alper Erdoğuş'u teknik kadroya kattı.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, teknik ekibe tecrübeli antrenör Alper Erdoğuş'un dahil edildiği bildirildi.

Yardımcı antrenör olarak takımda görev alacak Erdoğuş, kulüp takımlarıyla birçok başarı yaşadı. Daha önce 7 sezon Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde çalışan Alper Erdoğuş, 2004-2007 yılları arasında yine baş antrenör Marco Motta ile birlikte ekipte yer almıştı. Bunun yanı sıra Erdoğuş; Altınyurt, Galatasaray, Yeşilyurt, Karşıyaka, Balıkesir, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer takımlarında da görev aldı.

Daha önce Eczacıbaşı VitrA ile 5 lig şampiyonluğu, birer Türkiye Kupası sevinci ile Top Teams Kupası üçüncülüğü yaşayan turuncu-beyazlıların yeni antrenörü, aynı zamanda milli takımlarla da önemli başarılara imza attı. Milli takımda 2003 Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2011 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 2011 Dünya Grand Prix üçüncülüğü ve 2011 Avrupa Yıldız Kızlar Şampiyonası birinciliği kazanan Erdoğuş, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılan A Milli Takım ekibinde de yer aldı.

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