ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Eczacılık Fakültesi'nde okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Eczacılık taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Eczacılık bölümü üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Eczacılık başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

ECZACILIK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Eczacılık taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Eczacılık taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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