Kırıkkale'de, iddiaya göre özel bir hastanede Genel Cerrahi Uzmanı olan Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu. Dr. Mehmet Öncel, iddiaya göre E.K.'ye, prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel ile odasında tartışmaya başladı.

SOL BİLEĞİNDEN YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darp ederek, odasındaki eşyaları dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı. V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan Dr. Öncel, polise başvurarak şikâyette bulundu. Polis, şikâyet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.