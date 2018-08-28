İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, hayranlarını şaşırtacak bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik sonrası ‘accessonline’ sitesine röportaj veren Sheeran, 3 yıldır birlikte olduğu Cherry Seaborn’la ne zaman evlenecekleri sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Soruya sesli yanıt vermeyen İngiliz şarkıcı parmağındaki yüzüğü işaret etti. Röportajı yapan kişi, kısa bir an şaşkınlık yaşarken ardından Sheeran’ı tebrik etti.

Gizli bir törenle dünya evine girdiği iddia edilen çiftin lise yıllarından beri tanıştıkları biliniyor. 3 yıl önce yeniden görüşmeye başlayan çift, Ocak ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Sheeran, Seaborn’a olan aşkını Beyonce ile düet yaptığı ‘Perfect’ şarkısında anlatmıştı.

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