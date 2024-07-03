Ed Sheeran'dan İngiltere milli takımına özel konser
Futbol tutkunu ünlü şarkıcı Ed Sheeran, İngiltere milli takımına çeyrek final öncesi mini bir konserle moral verdi
Futbol sevgisiyle tanınan, İngiliz milli takımına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerden destek veren Ed Sheeran, takımına moral desteği için de çalışıyor.
33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ülkesinin milli takımının EURO 2024 çeyrek finaline hazırlanmasına yardımcı olmak için özel bir konser verdi.
4 Grammy ödüllü şarkıcı, İngiliz milli takımının antrenmanına katıldı. Pazar günü Slovakya'ya karşı aldıkları zorlu 2 - 1'lik galibiyetin ardından Ed Sheeran, takımın rahatlaması için küçük çaplı bir özel konser düzenledi.
Antrenmana gitarıyla giden Ed Sheeran, hit şarkılarını futbolcular için seslendirdi.
Bu, ünlü şarkıcının takım için sergilediği ilk özel performans değil. Sheeran, takımın İtalya'ya karşı penaltı atışlarında kaybettiği 2020 Avrupa finali öncesinde de onlara bir gösteri yapmıştı.
TRİBÜNDE HEYECANLANDI
Ed Sheeran, geçen hafta sonu takımın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaşması esnasında tribünde heyecanlı ve coşkulu haliyle objektiflere yansımıştı.
ÇEYREK FİNAL HEYECANI AYNI GÜN
Öte yandan çeyrek finalde İngiltere, cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün rakibi Hollanda ile mücadele edecek.