Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ed Sheeran'dan İngiltere milli takımına özel konser verdi - Magazin haberleri

        Ed Sheeran'dan İngiltere milli takımına özel konser

        Futbol tutkunu ünlü şarkıcı Ed Sheeran, İngiltere milli takımına çeyrek final öncesi mini bir konserle moral verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol sevgisiyle tanınan, İngiliz milli takımına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerden destek veren Ed Sheeran, takımına moral desteği için de çalışıyor.

        2

        33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ülkesinin milli takımının EURO 2024 çeyrek finaline hazırlanmasına yardımcı olmak için özel bir konser verdi.

        3

        4 Grammy ödüllü şarkıcı, İngiliz milli takımının antrenmanına katıldı. Pazar günü Slovakya'ya karşı aldıkları zorlu 2 - 1'lik galibiyetin ardından Ed Sheeran, takımın rahatlaması için küçük çaplı bir özel konser düzenledi.

        Antrenmana gitarıyla giden Ed Sheeran, hit şarkılarını futbolcular için seslendirdi.

        4

        Bu, ünlü şarkıcının takım için sergilediği ilk özel performans değil. Sheeran, takımın İtalya'ya karşı penaltı atışlarında kaybettiği 2020 Avrupa finali öncesinde de onlara bir gösteri yapmıştı.

        5

        TRİBÜNDE HEYECANLANDI

        Ed Sheeran, geçen hafta sonu takımın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaşması esnasında tribünde heyecanlı ve coşkulu haliyle objektiflere yansımıştı.

        6

        ÇEYREK FİNAL HEYECANI AYNI GÜN

        Öte yandan çeyrek finalde İngiltere, cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün rakibi Hollanda ile mücadele edecek.

        #Ed Sheeran
        #ingiliz milli takımı
        #futbol
        #Euro 2024
        #2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor