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Ed Sheeran kaybettiği arkadaşına ithafen yazdı

Ed Sheeran, yeni albümü 'Subtract'ın öncesi albüm habercisi ilk teklisi olan 'Eyes Closed'ı dinleyicilerle buluşturdu

Ed Sheeran kaybettiği arkadaşına ithafen yazdı - Magazin haberleri
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'Eyes Closed' şarkısında birini kaybetmekle ilgili duygularını anlattığını ifade eden Ed Sheeran, parçayı başarısını borçlu olduğunu sürekli dile getirdiği yakın müzisyen arkadaşı Jamal Edwards'ın vefatı üzerine yazdı.

"BU ŞARKI KAYBETTİĞİNİZ KİŞİYLE YAPTIĞINIZ HER ŞEYİ HATIRLAMAKLA İLGİLİ"

Sheeran, hayatta yaşadığımız kayıpların acısını unutmak için bazen insanın kendisini gerçekliğin dışına ittiğini fakat kaybı hatırlatan en ufak bir durumla karşılaştığımızda tekrar o durumun içine girdiğimizi dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Bu şarkı birini kaybetmenin ardından her dışarı çıktığınızda kaybettiğiniz kişiyle karşılaşmayı beklemek ve birlikte yaptığınız her şeyi hatırlamakla ilgili..." dedi.

Matematik sembollerini sevdiği bilinen Ed Sheeran, 5 Mayıs'ta yayınlanacak olan 14 şarkı ve 4 bonus track olmak üzere toplam 18 şarkıdan oluşan 'Subtract' albümünü '-' sembolüyle ifade etti.

"RUH SAĞLIĞIMI DEĞİŞTİRDİ"

Albümle ile ilgili düşüncelerini dile getiren Sheeran, "On senedir 'Subtract' ismini verdiğim albümüm üzerine çalışıyorum. Bu süreçte yüzlerce şarkı yazıp besteledim ve vizyonumu en net ifade eden şarkılar üzerinde çalışarak mükemmel bir akustik albüm hazırlamaya çalışıyordum. Bu sırada 2022 yılı başında yaşadığım bir dizi olay hayatımı, ruh sağlığımı ve sanata bakış açımı değiştirdi. Bir hafta içinde 10 yıllık bir çalışmayı en derin ve karanlık düşüncelerimle değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Ed Sheeran'ın albüm habercisi ilk teklisi 'Eyes Closed', tüm müzikseverlerle buluştu.

Fotoğraf: AP

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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