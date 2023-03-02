Ed Sheeran: Eşime hamileyken tümör teşhisi kondu

Ed Sheeran, aynı zamanda geçtiğimiz yıl sanatçılık serüveninin başlarından beri yanında olan arkadaşı Jamal Edwards'ı 31 yaşında aniden kaybettiğini söyledi.



Konuyla ilgili konuşan Sheeran, "Bir ay içinde hamile karıma bir tümörü olduğu ve doğum sonrasına kadar tedavi yolu olmadığı söylendi. Kardeşim olan en iyi arkadaşım Jamal, aniden öldü ve kendimi mahkemede dürüstlüğümü ve bir söz yazarı olarak kariyerimi savunurken buldum" dedi.