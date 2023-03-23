"BUNDAN GERÇEKTEN UTANIYORUM"



Ed Sheeran,'ın yakın arkadaşı, müzik girişimcisi Jamal Edwards ve kriketçi Shane Warne, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Sheeran'ın eşi Cherry Seaborn'a da geçtiğimiz yıl hamileyken tümör teşhisi konmuştu.



Bu haberlerin ardından artık yaşamak istemiyormuş gibi hissettiğini söyleyen Ed Sheeran, "Bu düşünceler yeterince kötüydü ama daha sonra utanmaya da başladım. Bencilce duruyordu, özellikle de bir baba olarak. Bundan gerçekten utanıyorum" dedi.