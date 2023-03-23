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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ed Sheeran ölümünden sonra yayınlanacak albümün hazırlıklarına başlamış

Ed Sheeran, ölümünden sonra bir albüm yayınlanmasını istediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, projenin hazırlıklarına şimdiden başladığını da dile getirdi

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  • Ed Sheeran ölümünden sonra yayınlanacak albümün hazırlıklarına başlamış - Magazin haberleri

    Ed Sheeran, konuyla ilgili, "Tırnak içinde söylüyorum; bu 'mükemmel' albümü hayatımın geri kalanında yavaşça hazırlamak istiyorum" dedi.
  • Ed Sheeran ölümünden sonra yayınlanacak albümün hazırlıklarına başlamış - Magazin haberleri

    VASİYETİNE YAZACAK

    32 yaşındaki Ed Sheeran, vasiyetine albümün hayatından sonra çıkacağını yazdığını da belirtti.

    5 Mayıs'ta yayımlanacak albümü '-'nin ardından en az 5 albüm daha yayımlamayı planladığını ifade eden şarkıcı, son dönemde yaşadığı kişisel sorunlarla ilgili de konuştu.
  • Ed Sheeran ölümünden sonra yayınlanacak albümün hazırlıklarına başlamış - Magazin haberleri

    "BUNDAN GERÇEKTEN UTANIYORUM"

    Ed Sheeran,'ın yakın arkadaşı, müzik girişimcisi Jamal Edwards ve kriketçi Shane Warne, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Sheeran'ın eşi Cherry Seaborn'a da geçtiğimiz yıl hamileyken tümör teşhisi konmuştu.

    Bu haberlerin ardından artık yaşamak istemiyormuş gibi hissettiğini söyleyen Ed Sheeran, "Bu düşünceler yeterince kötüydü ama daha sonra utanmaya da başladım. Bencilce duruyordu, özellikle de bir baba olarak. Bundan gerçekten utanıyorum" dedi.
  • Ed Sheeran ölümünden sonra yayınlanacak albümün hazırlıklarına başlamış - Magazin haberleri

    Kendi ülkesinde kimsenin duyularından bahsetmediğini savunan Ed Sheeran, "İngiltere'de bir terapist bulmanın garip olduğu düşünülüyor ama biriyle konuşabilmenin, bastırılmış duyguları açığa çıkarmanın ve bundan dolayı suçlu hissetmemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, AA

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