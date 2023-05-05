"DAVAYI KAYBEDERSEM MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde paçranın kendisine ait olduğunu iddia eden Ed Sheeran, hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" demişti.

Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını sözlerine ekleyen Ed Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: AP, AA