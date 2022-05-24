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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı

Yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, yollarını ayırmıştı. Çift, yeniden barıştıklarını Instagram paylaşımlarıyla sergiledi

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  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    Ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2019 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Çalkantılı bir birliktelik yaşayan çift, yine birbirlerini sosyal medyadan silmişti. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    YİNE BARIŞTILAR

    Aralarındaki buzları eriten çift, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in kutlama yemeğine katıldı. Gecede sevgilisiyle birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları, "İkinci kez bu sevinci yaşadık. Avrupa şampiyonu Anadolu Efes..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    "SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKIYORUM"

    Eda Ece, daha önce, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca Ece, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum." demişti
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    "ALNIMIZDA NE YAZIYOR BİLMİYORUM"

    Ünlü oyuncu, Buğrahan Tuncer ile evlilik planları olup, olmadığı sorularına, "Aileme bağlı ve aile kurmayı isteyen bir insanım. Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Buğra ile mi kısmet olur, alnımızda ne yazıyor onu bilmiyorum. Şu an için bir hazırlık yok." şeklinde yanıt vermişti.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    "ÇOCUK YAPMAK İSTEYEN BİRİYİM"

    Kalabalık aileyi sevdiğini ifade eden Eda Ece, "Kaç çocuk istersiniz?" sorusunu, "Allah nasip ederse iki, üç çocuk isterim." şeklinde cevaplamıştı.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

    EDA ECE HAKKINDA

    30 yaşındaki oyuncu Ece, "Hayat Bilgisi", "Bez Bebek", "Adını Feriha Koydum" dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu rollerinde yer alarak televizyon dünyasına adım atmış, "Pis Yedili" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Eda Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında "Kızım İçin", "Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul", "Deliha 2" filmlerinin yanı sıra "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu: Karışık," "Yasak Elma" gibi diziler de bulunuyor.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine barıştı - Günün Magazin Haberleri

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