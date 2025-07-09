Eda Ece: Oyuncu olacağımı nasıl anlamadın anne!

Eda Ece, takipçilerini geçmişe götürdü. Ece, annesinin doğum günü için çocukluk yıllarına dair bir fotoğrafını paylaştı.

Eda Ece, fotoğrafın altına şu notu düştü: 1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım. Şaka bir yana, iyi de yaptın, ne yaptıysan doğru yaptın. Olmasaydın olmazdık anne. İyi ki doğdun annecim annişkom canım!