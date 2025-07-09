Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eda Ece: Oyuncu olacağımı nasıl anlamadın anne! - Magazin haberleri

        Eda Ece: Oyuncu olacağımı nasıl anlamadın anne!

        Ünlü oyuncu Eda Ece, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncu olacağımı nasıl anlamadın"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eda Ece, takipçilerini geçmişe götürdü. Ece, annesinin doğum günü için çocukluk yıllarına dair bir fotoğrafını paylaştı.

        Eda Ece, fotoğrafın altına şu notu düştü: 1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım. Şaka bir yana, iyi de yaptın, ne yaptıysan doğru yaptın. Olmasaydın olmazdık anne. İyi ki doğdun annecim annişkom canım!

        REKLAM

        Eda Ece'nin babası ve annesi.

        Anne oldu
        Anne oldu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #eda ece
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var