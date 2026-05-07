Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali başladı. Sinema yazarları Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak.

Beyazperde, Biletinial, Cinedergi, Ekranom, Popüler Sinema ve Suçüstü platformlarının basın desteği, Başka Sinema ve Bir Film'in değerli katkılarıyla zenginleşen gösterim programı, sinemaseverlere dolu dolu dört gün vadediyor.

PROGRAM

Festivalin gün gün gösterim programı ise şu şekilde:

7 Mayıs Perşembe

11:45 | L'Etranger / Yabancı (122')

14:00 | Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur (129')

17:00 | The Godfather / Baba (175')

20:30| The Godfather Part II / Baba 2 (200')

8 Mayıs Cuma

11:45 | Transit (101')

14:00 | The Piano Teacher / Piyano Öğretmeni (131')

17:00 | Apocalypse Now / Kıyamet (147')

20:30| The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat (170')

9 Mayıs Cumartesi

11:45 | The Skin I Live In / İçinde Yaşadığım Deri (120')

14:00 | Jaws (124')

17:00 | The Painted Bird / Boyalı Kuş (169')

20:30| Burning / Şüphe (148')

10 Mayıs Pazar