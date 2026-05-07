        Edebi Filmler Festivali başladı

        Sinema yazarları Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu'nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla düzenlenen Edebi Filmler Festivali'nde 10 Mayıs'a kadar Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan filmler seyirciyle buluşacak

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:27 Güncelleme:
        Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali başladı. Sinema yazarları Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

        7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak.

        Beyazperde, Biletinial, Cinedergi, Ekranom, Popüler Sinema ve Suçüstü platformlarının basın desteği, Başka Sinema ve Bir Film'in değerli katkılarıyla zenginleşen gösterim programı, sinemaseverlere dolu dolu dört gün vadediyor.

        PROGRAM

        Festivalin gün gün gösterim programı ise şu şekilde:

        7 Mayıs Perşembe

        • 11:45| L'Etranger / Yabancı (122')
        • 14:00| Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur (129')
        • 17:00| The Godfather / Baba (175')
        • 20:30| The Godfather Part II / Baba 2 (200')

        8 Mayıs Cuma

        • 11:45| Transit (101')
        • 14:00| The Piano Teacher / Piyano Öğretmeni (131')
        • 17:00| Apocalypse Now / Kıyamet (147')
        • 20:30| The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat (170')

        9 Mayıs Cumartesi

        • 11:45| The Skin I Live In / İçinde Yaşadığım Deri (120')
        • 14:00| Jaws (124')
        • 17:00| The Painted Bird / Boyalı Kuş (169')
        • 20:30| Burning / Şüphe (148')

        10 Mayıs Pazar

        • 11:45| The Castle / Şato (123')
        • 14:00| No Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok (122')
        • 17:00| Ran (160')
        • 20:30| Drive My Car (179')
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
