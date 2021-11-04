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EDHO bitti mi, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2021 EDHO sezon başlangıç tarihi belli mi?

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? 2021 EDHO sezon başlangıç tarihi belli mi? İşte detaylar...

EDHO bitti mi, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2021 EDHO sezon başlangıç tarihi belli mi?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon başlangıç tarihi 26 Ekim olarak duyurulmuştu. Ancak dizinin ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin yeni bölüm tarihi için meraklı bekleyiş başladı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

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