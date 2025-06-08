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        Haberler Spor Transfer Edin Dzeko adım adım İtalya'ya! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko adım adım İtalya'ya!

        Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan yıldız golcü Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:45
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        Fenerbahçe ile kontratı sona erdikten sonra takımdan ayrılan Edin Dzeko, yeninde İtalya Serie A'ya dönebilir.

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        Nicolo Schira'nın haberine göre Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

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        Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Bosna-Hersekli futbolcu teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından İtalya'ya dönecek.

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        Tecrübeli golcü, sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 99 maça çıkan Dzeko, 46 kez ağları havalandırırken 18 asist kaydetti.

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