Edin Dzeko'dan tepki: Taraftarın desteğini hissetmek isterim!

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Fiorentina, kendi sahasında AEK’ya 1-0 yenildi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından tribünlerdeki taraftarlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Sahadaki kötü oyuna tepki gösteren taraftarları eleştiren Bosnalı golcü, şu ifadeleri kullandı:

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK İSTERİM"

"Evet, şu an iyi değiliz, bunu kabul edebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz mu? Evet, doğru. Belki bu formayı hak etmiyoruzdur, buna da itirazım yok. Ancak evimizde oynarken, her top kaybımda ıslıklanmak yerine taraftarın desteğini hissetmek isterim. Eğer zor bir süreçten geçiyorsak, bunun üstesinden birlikte gelmeliyiz. Şu anda yaşananlar doğru değil. Bugün buradayım, yarın olmayabilirim ama takım arkadaşlarım biraz daha fazla desteği hak ediyor. Maç bittikten sonra bizi eleştirmeniz sorun değil, fakat oyun devam ederken tribünlerden destek bekliyoruz. Bu süreci tek başımıza atlatamayız. Özellikle iç sahada, bu statta taraftara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kötü oynadığımızı, çok maç kaybettiğimizi biliyorum ama maç sırasında yuhalanmak kimseye yardım etmiyor."