Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Edin Dzeko'dan tepki: Taraftarın desteğini hissetmek isterim! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko'dan tepki: Taraftarın desteğini hissetmek isterim!

        Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi'nde AEK'e mağlup oldukları maçın ardından taraftarların yuhalaması hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarın desteğini hissetmek isterim!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Fiorentina, kendi sahasında AEK’ya 1-0 yenildi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından tribünlerdeki taraftarlara yönelik eleştirilerde bulundu.

        Sahadaki kötü oyuna tepki gösteren taraftarları eleştiren Bosnalı golcü, şu ifadeleri kullandı:

        "TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK İSTERİM"

        "Evet, şu an iyi değiliz, bunu kabul edebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz mu? Evet, doğru. Belki bu formayı hak etmiyoruzdur, buna da itirazım yok. Ancak evimizde oynarken, her top kaybımda ıslıklanmak yerine taraftarın desteğini hissetmek isterim. Eğer zor bir süreçten geçiyorsak, bunun üstesinden birlikte gelmeliyiz. Şu anda yaşananlar doğru değil. Bugün buradayım, yarın olmayabilirim ama takım arkadaşlarım biraz daha fazla desteği hak ediyor. Maç bittikten sonra bizi eleştirmeniz sorun değil, fakat oyun devam ederken tribünlerden destek bekliyoruz. Bu süreci tek başımıza atlatamayız. Özellikle iç sahada, bu statta taraftara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kötü oynadığımızı, çok maç kaybettiğimizi biliyorum ama maç sırasında yuhalanmak kimseye yardım etmiyor."

        "BU NORMAL DEĞİL!"

        Yirmi yıllık kariyerimde her seviyede stadyumda oynadım. Genç oyuncuların desteğe daha fazla ihtiyacı var. Sahada olumlu bir tezahürat, kötü bir pas sonrası gelen bir alkış, bir sonraki hamlenin daha iyi olabileceğini hissettirir. Negatif bir atmosfer ise oyuncuları tedirgin eder; pas vermekten, hata yapmaktan korkarsınız ve işler içinden çıkılmaz hâle gelir. Art arda iki üç pas bile yapamıyoruz, bu normal değil. Hepimizin nelerin ters gittiğini sorgulaması gerekiyor. Fiziksel olarak en iyi seviyemizde olmadığımız doğru, ancak son iki haftada takımın devre aralarında çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Oyuncular kendilerini daha iyi hissetmeye başladı, bunu Juventus maçında da gördünüz. Zamana ihtiyacımız var, henüz zirvede değiliz.”

        Fiorentina, Konferans Ligi grubunda 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü