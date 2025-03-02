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        Haberler Magazin Edip Akbayram, açıklamadan saatler sonra hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Edip Akbayram, açıklamadan saatler sonra hayatını kaybetti

        Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Hastanede yoğun bakımda olan Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Habertürk'ün Türkü Akbayram'ın menajerinden edindiği bilgilere göre Edip Akbayram'ın sağlık durumunda bir değişiklik yok. Yapılan açıklamadan saatler sonra, Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:27
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        Açıklamadan saatler sonra hayatını kaybetti
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        9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

        İki kez operasyon geçiren ve hastanede yoğun bakım servisinde olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

        Edip Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ileri sürüldü. Ancak Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Akbayram'ın sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

        Yapılan açıklamadan saatler sonra, Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        #Edip Akbayram
        #sağlık durumu
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