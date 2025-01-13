Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat oldu
Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken ameliyat edilmişti. Ünlü sanatçı, bugün bir operasyon daha geçirdi
Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gün ameliyat edilen Akbayram yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınmıştı.
Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün bir operasyon daha geçirdi.