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        Haberler Magazin Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat oldu

        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken ameliyat edilmişti. Ünlü sanatçı, bugün bir operasyon daha geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:42 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:22
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        İkinci kez ameliyat oldu
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        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gün ameliyat edilen Akbayram yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınmıştı.

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        Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün bir operasyon daha geçirdi.

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