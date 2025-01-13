Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat olacak - Magazin haberleri

        Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat olacak

        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken ameliyat edilmişti. Ünlü sanatçı, bugün bir operasyon daha geçirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:42 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci kez ameliyat olacak
        ABONE OL

        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gün ameliyat edilen Akbayram yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınmıştı.

        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti Haberi Görüntüle

        Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün bir operasyon daha geçirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edip Akbayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!