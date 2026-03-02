Edip Akbayram ölüm yıl dönümünde anılıyor
Türkü Akbayram, 2 Mart 2025'te hayata veda eden babası Edip Akbayram'ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı; "Yokluğunun acısını omzumdan alabilecek hiçbir kelimem yok"
Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 2 Mart 2025'te, 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram, ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Merhum sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babası ile olan fotoğraflarını paylaştı.
Babasına duyduğu özlemi duygusal bir mesaj ile dile getiren Türkü Akbayram, "Boşluğunu doldurabileceğim hiçbir cümle, yokluğunun acısını omzumdan alabilecek hiçbir kelimem yok. Seni tüm benliğimle çok seviyor ve çok özlüyorum baba" ifadelerini kullandı.
