Edirne'de 200 bin dekar mera ıslah edildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun başlaması dolayısıyla Kemalköy merasında tören düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, meraların tarımsal üretim için önem arz ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için meraların korunması gerektiğini belirten Sezer, genç üreticilerin gelecekte tarım yapabilmeleri için verimli meralara ihtiyaçları olacağını ifade etti.

Kentte 570 bin dekar mera alanı bulunduğunu ve buralarda yapılan çalışmaları desteklediklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne bir tarım şehri ve tarımı en iyi şekilde yapan bir şehir. Bunu da devam ettirmemiz lazım. Nüfusumuzun halen daha yüzde 25'i kırsal alanda yaşıyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Tarımı seviyoruz, modern tarımı yapıyoruz. Meralarımızla ilgili 200 bin dekar alanda bir ıslah çalışması yaptık. Çünkü meralarla ilgili atmamız gereken çok önemli adımlar var. Meraları uzun aylar kullanmalıyız."

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İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise Edirne'nin bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek potansiyelli bir kent olduğuna dikkati çekti.