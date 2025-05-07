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        Haberler Gündem Çevre Edirne'de 200 bin dekar mera ıslah edildi | Son dakika haberleri

        Edirne'de 200 bin dekar mera alanı ıslah edildi

        Edirne'de "Mera Islah ve Amenajman Projesi" açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, mera ıslahı ve amenajman projeleri kapsamında kentte 200 bin dekar mera alanının ıslah edildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:26
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        Edirne'de 200 bin dekar mera ıslah edildi
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        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun başlaması dolayısıyla Kemalköy merasında tören düzenlendi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, meraların tarımsal üretim için önem arz ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için meraların korunması gerektiğini belirten Sezer, genç üreticilerin gelecekte tarım yapabilmeleri için verimli meralara ihtiyaçları olacağını ifade etti.

        Kentte 570 bin dekar mera alanı bulunduğunu ve buralarda yapılan çalışmaları desteklediklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne bir tarım şehri ve tarımı en iyi şekilde yapan bir şehir. Bunu da devam ettirmemiz lazım. Nüfusumuzun halen daha yüzde 25'i kırsal alanda yaşıyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Tarımı seviyoruz, modern tarımı yapıyoruz. Meralarımızla ilgili 200 bin dekar alanda bir ıslah çalışması yaptık. Çünkü meralarla ilgili atmamız gereken çok önemli adımlar var. Meraları uzun aylar kullanmalıyız."

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise Edirne'nin bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek potansiyelli bir kent olduğuna dikkati çekti.

        Edirne'nin 2010 yılında beri şap hastalığından ari olduğunu bu yönüyle hayvancılıkta büyük avantajı bulunduğunu ifade eden Bayazıt, hayvansal üretimi desteklemek için meralarda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Meraların etkin ve verimli kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Bayazıt, şöyle devam etti: "Mera ıslahı ve amenajmanı projesi kapsamında bugüne kadar 68 köy ve 2 beldede toplam 200 bin dekar mera alanının ıslahını yaptık. Toplam mera varlığımızın üçte birinde fazlasını ıslah etmiş olduk. 2025 yılı içerisinde 13 köy ve bir beldemizde ıslah çalışmaları sürüyor. Ayrıca mera alanlarımızda 31 hayvan su içme çeşmesi yapımını bitirdik. İl Özel İdaresi tarafından yapılan hayvan su içme göletleri de her köyümüzde bulunmakta."

        Konuşmaların ardından İsmail Güner Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Programa, vali yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve üreticiler katıldı.

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