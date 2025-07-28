Edirne'de apartman dairesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak'taki bir apartman dairesinde arama yaptı.
AA'nın haberine göre; aramada 25'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.