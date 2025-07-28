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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de apartman dairesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de apartman dairesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 02:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 02:13
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        Apartman dairesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak'taki bir apartman dairesinde arama yaptı.

        AA'nın haberine göre; aramada 25'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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