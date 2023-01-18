Edirne'de çıkarılıyor... Restorasyonlarda kullanılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Edirne'de çıkarılıyor... Restorasyonlarda kullanılıyor
ABONE OL

Edirne'de çıkarılan küfeki taşı anıt eserlerin restorasyonunda kullanılıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkarılan küfeki (midye) taşı eski eserlerin restorasyonunda kullanılıyor

Edirne'de çıkarılıyor... Restorasyonlarda kullanılıyor
AA

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkarılan, kalker, silis ve midye çökeltilerinden oluşmuş, bej tonlarındaki gözenekli küfeki taşı; kemer, sütun, dış cephe, bahçe düzenlemesi, mihrap, minber, cumba, harpuş gibi sanatsal yapı ve zarafet gerektiren yapı bölümlerinde kolay işlenebilme özelliği nedeniyle sıkça tercih ediliyor.

AA'nın haberine göre Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yatağın yakın, ağırlığının diğer taşlara oranla az olması dolayısıyla küfeki taşının Trakya başta olmak üzere İstanbul'daki pek çok yapının inşasında kullanıldığı biliniyor.

Edirne'de de geçmişte Selimiye Camisi başta olmak üzere pek çok kültürel eserin yapımında kullanılan küfeki taşı şimdiler de ise restorasyonlarda tercih ediliyor.

Taş ocaklarından çıkarılan küfeki taşı tarihi emanetleri geleceğe aktarmada görevini sürdürüyor.

"ÇOK DAYANIKLI"

Süloğlu ilçesindeki taş ocağı işletmecisi Bedri Koza, bu taşı diğer doğal taşlardan ayıran en temel özelliğin aşınma dayanımının yüksek olması ve uzun yıllar yıpranmadan kalması olduğunu söyledi.

Koza, taşın 6'ncı asırdan bu yana kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Küfeki taşının Roma Dönemi'nde İstanbul'da çeşitli eserlerde kullanıldığını ifade eden Koza, "6. yüzyılda Romalılar İstanbul'da su kemerleri, Yerebatan Sarnıcı ve Ayasofya gibi eserlerde bu taşı kullanmış. Büyük usta Mimar Sinan bu taşı keşfetmiş ve hemen hemen bütün eserlerinde bu taşı kullanmıştır. Bunların en önemli örneklerinden biri de Selimiye Cami'mizdir" dedi.

Koza, geçmişte yapıların inşasında tercih edilen küfeki taşının şimdilerde kültürel eserlerin restorasyonunda da kullanıldığını vurguladı. Bedri Koza, taşın halen Selimiye Camisi restorasyonu başta olmak üzere pek çok anıt eserin restorasyonunda kullanıldığının altını çizdi.

Koza, ihyası gündeme gelen Edirne Sarayı'nın restorasyonunda da bu taşın kullanılacağını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu markette yalnızlık çekenler için özel bir kasa sistemi kullanılıyor
YAŞAM Bu markette yalnızlık çekenler için özel bir kasa ...
'Külkedisi arabası' Kayseri'de... "Dünyada 2 tane var"
YAŞAM 'Külkedisi arabası' Kayseri'de...
Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki efsane: Şahmaran
YAŞAM Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki ...
Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle geçen ilk Türk kadınının sıradaki hedefi Pasifik
YAŞAM Atlantik'i tek başına geçti... Sıradaki hedefi ...
Zirvesi karla kaplanan dağda dağ keçileri görüntülendi
YAŞAM Zirvesi karla kaplanan dağda görüntülendi
48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar
YAŞAM 48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar
Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim insanları açıkladı: Ahtapotlar rüya görür mü?
YAŞAM Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim ...
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni
YAŞAM Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? ...
Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl geçer?
YAŞAM Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl ...
Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi? İşte tarihi...
YAŞAM Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.