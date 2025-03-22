Edirne'de kuraklık çeltiği tehdit ediyor

Edirne'de geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi. Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 38.4'ünü tek başına karşılayan kent bu rakamla birinci sırada yer aldı.

İklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiği Edirne'de kuraklık nedeniyle özellikle son 2 yıldır çeltik üretim sezonunda ciddi su sıkıntısı yaşandı. Çiftçiler çeltik tarlalarına yeterli suyu ulaştırmada zorluk çekti.

Geçen yıl çeltik veriminin düşmemesi için Meriç ve Tunca nehirlerinden dönüşümlü sulama tedbirleri alındı, ilave su kuyuları açıldı. Alınan önlemler sayesinde çeltikte verim kaybı en aza indirildi.

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Bu yıl ise çiftçilerin çeltik sezonunda sıkıntı yaşamaması için ekim sahaları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kurak bir kış geçiren Edirne'de nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması endişeye neden olurken bazı çiftçiler, çeltik tarlalarını sürüp yerine ayçiçeği ekimi yaptı.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda kurak bir dönemden geçildiğini söyledi.

Edirne ve çevresinde kar yağışlarının azaldığını ve sıcakların arttığını anlatan Uludağ, çeltik başta olmak üzere suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde sıkıntıların baş gösterdiğini ifade etti.

Suyun tarımsal üretim için hayati değer taşıdığını vurgulayan Uludağ, "Çeltik ve diğer ürünleri sulayabilmek için suyu kontrol etmemiz lazım. İklimde bir değişim var, sıcaklıklarda bir artış trendi mevcut ve yağışlarda dengesizlik var. Bazen bir yılda düşmesi gereken yağış çok kısa sürede düşüyor. Bu durum yüzeysel akışı hızlandırıyor ve suyun kullanımını sorunlu hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

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Uludağ, iklimde yaşanan olumsuzlukların yanı sıra nüfus artışıyla beraber suya olan ihtiyacın arttığına da dikkati çekti.

Türkiye'nin nüfusunun 1950 yılında 20 milyon civarında olduğunu belirten Uludağ, "Bugün nüfusumuz 85 milyonu geçmiş durumda. Dolayısıyla bireysel su kullanımı, endüstriyel kullanım ve beslenme ihtiyacına bağlı olarak tarımsal su kullanımı artıyor. Bunun yanında bir de iklim krizinin etkileri olunca ciddi su krizlerini yaşamaya başladık, daha ciddilerini de ilerleyen yıllarda yaşayacağız. Burada en önemli şey suyu tasarruflu kullanmak ve suyun yönetimini sağlamak" diye konuştu.