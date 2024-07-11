Edirne'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.
Dün 7 ilde çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken bugün de Edirne'den yangın haberi geldi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
İşte yangın bölgesinden görüntüler...