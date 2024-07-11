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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Edirne'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:45
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

        Dün 7 ilde çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken bugün de Edirne'den yangın haberi geldi.

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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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        Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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        İşte yangın bölgesinden görüntüler...

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        7 ilde orman ve örtü yangını
        7 ilde orman ve örtü yangını
        #edirne
        #orman yangını
        #bulgaristan sınırında orman yangını
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