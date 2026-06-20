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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Edirne'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

        Edirne'de otoyolda bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 02:43 Güncelleme:
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        Edirne'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
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        Edirne'de E.K'nin kullandığı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı TIR'a arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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