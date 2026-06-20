Edirne'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

Edirne'de E.K'nin kullandığı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı TIR'a arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.