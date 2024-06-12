Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Edirne İpsala'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı
Giriş: 12.06.2024 - 01:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:46
Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Yunanistan vatandaşı N.S'nin kullandığı otomobil, Londra Asfaltı'nda C.G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü C.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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