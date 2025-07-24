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        Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce sünnet şöleni düzenlendi

        Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce, 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Sultan II. Beyazıt'ın 529 yıl önce kaleme alınan vakfiyesinde çocukların sünnet ettirilmesi hayır şartı olarak yazılmıştır. Bizlerde 529 yıllık olan bu hayır şartını bugün burada yerine getirmek üzere sizlerle birlikte toplanmış bulunuyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:06
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        Edirne'de sünnet şöleni düzenlendi
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        Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce sünnet şöleni düzenlendi. Etkinlik kapsamında sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar için önce Eski Camide mevlit okutuldu. Daha sonra sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar ve aileleri konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, bir restoranda devam eden programda, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesinin hayır şartını yerine getirmek üzere sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

        Vakıf senetlerindeki hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Saraç, şöyle konuştu:

        "Sultan II. Beyazıt'ın 529 yıl önce kaleme alınan vakfiyesinde çocukların sünnet ettirilmesi hayır şartı olarak yazılmıştır. Bizlerde 529 yıllık olan bu hayır şartını bugün burada yerine getirmek üzere sizlerle birlikte toplanmış bulunuyoruz. Bugün erkekliğe adım atan 30 yavrumuzun vatanına ve milletine hayırlı birer fert olmasını, hayatlarında da başarı dolu sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyorum. Sizlere de bu günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum."

        Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Saraç sünnet olan çocuklarla pasta kesti. Tören çocuklara bisiklet ve oyuncak hediye edilmesiyle sona erdi.

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