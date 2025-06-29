Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne haberleri: Aşırı sıcaklar neden oldu! Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Aşırı sıcaklar neden oldu! Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!

        Edirne'de dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kentin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü'nde tuz tabakası ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

        AA'da yer alan habere göre ilçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

        Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor. Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, AA muhabirine, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söyledi.

        Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!