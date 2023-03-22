Keşan´da belediyeden vatandaşlara ücretsiz su tasarrufu aparatı 'perlatör'



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama ve ceza getiren kararlar alınmasının ardından, vatandaşlara evlerindeki musluklara takılmak üzere perlatör (su tasarrufu sağlayan aparat) dağıtıldı.

Keşan Belediyesi encümeni, 16 Mart´ta ilçeye içme ve kullanma suyu sağlayan Kadıköy Barajı´nın doluluk oranın yüzde 10´a düşmesi ve ilçenin 2,5 aylık suyunun kalması nedeniyle alınan kararlar kapsamında sudan tasarruf için konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasını 30 Nisan'a kadar yasakladı, kararlara uymayanlar hakkında `5326 sayılı Kabahatler Kanunu´nca cezai işlem uygulanmasını oy birliği ile kabul etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Su İşleri Müdürlüğü personeli de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, bugün bazı evleri ziyaret ederek, su tasarrufu yapılması amacıyla vatandaşlara muslukları için `perlatör´ hediye etti. Vatandaşlara su tasarrufu konusunda bilgi veren Helvacıoğlu, `perlatör´ sayesinde 5 kat su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle ilçeye içme ve kullanma suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda suyun azaldığını ve bu kapsamda bazı kısıtlamalara gidildiğini hatırlatan Helvacıoğlu, "Perlatörsüz musluklarda su direkt akıyor ancak bu aparatla tasarruflu şekilde bir kullanım sağlanıyor. Bu şekilde su 5 kat tasarruflu akıyor. Suda yüzde 250 tasarruf sağlayan bir alet. Dünyanın su tasarrufu yapması gereken bir dönemindeyiz" dedi.

`AFET BOYUTUNDA CİDDİ BİR SU SORUNUMUZ OLACAK´

Kuraklığa karşı her vatandaşın önlem alması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Kuraklıkla ilgili herkesi uyarmamız, bilgilendirmemiz gerekiyor. Çeşmeleri evde açık bırakırsanız su tükenirse belediye ne yapsın? Herkesi su tasarrufuna davet ediyorum. Bulaşık yıkarken, duş alırken, abdest alırken, meyve yıkarken, diş fırçalarken sudan tasarruf edin. Çünkü önümüzdeki günlerde kuraklık had safhada, afet boyutunda, ciddi bir su sorunumuz olacak" diye konuştu.

Mustafa Helvacıoğlu, Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evleri ziyaret ederek `perlatör´ dağıttığını ve isteyen vatandaşların belediyeye gelerek aparatı ücretsiz alabileceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-22 14:44:23



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