FETÖ şüphelisi eski Sayıştay Başdenetçisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Öte yandan güvenlik güçlerinin, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen Y.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Y.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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