Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G. ile terör örgütü PKK şüphelisi K.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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