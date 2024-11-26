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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:55
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G. ile terör örgütü PKK şüphelisi K.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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