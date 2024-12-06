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        Edirne Valisi Sezer: Tehditlerle ilgili bize ve adli makamlara ulaşan bir şey yok

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Tehditlerle ilgili olarak somut bize ulaşan, adli makamlara ulaşan bir şey yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:30
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        Edirne Valisi Sezer: Tehditlerle ilgili bize ve adli makamlara ulaşan bir şey yok
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Tehditlerle ilgili olarak somut bize ulaşan, adli makamlara ulaşan bir şey yok. O konuda da belediye başkanımız gerekli girişimlerde bulunur. Şu kısmını da söyleyeyim; her zaman, her konuda belediye başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte katıldığı bir programda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın tehdit edildiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Edirne'nin huzur şehri olduğunu ve tehdit, şantaj ve benzeri konularla gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu dile getiren Vali Sezer, konuyla ilgili Başkan Akın'la görüştüğünü söyledi.

        'GEREKEN HER ŞEY YAPILIR'

        Sezer, "Belediye başkanımızın 'tehdit ediliyorum' açıklamasını hem gördüm hem de daha sonra da kendisiyle de görüştüm. Bu noktada tabii şehrimizin belediye başkanının bu tür şeylere maruz kalmasını kabul edemeyiz. Herhangi bir tehdide ya da başka bir konuyla, şehrin belediye başkanının dile getirilmesini ya da bu noktada böyle bir şeye maruz kalmasını kesinlikle şehrin bir valisi olarak, şehrin güvenlik birimleri olarak bunu kabul etmemiz söz konusu değil ki belediye başkanımız ya da şehrimizdeki herhangi bir vatandaşımızla kesinlikle tehdit edilemez ve bununla ilgili de gereken her şey yapılır. Bunu bir kere altını çizeyim" dedi.

        'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN YANINDA OLURUZ'

        Söz konusu tehdit olayıyla ilgili emniyete ya da adli birimlere ulaşan bir konu olmadığını belirten Sezer, "Tehditlerle ilgili olarak somut bize ulaşan, adli makamlara ulaşan bir şey yok. O konuda da belediye başkanımız gerekli girişimlerde bulunur. Şu kısmını da söyleyeyim; her zaman, her konuda belediye başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. 24 saat emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, adli birimlerimiz her konuda belediye başkanımızın yanında oluruz. Belediye başkanımızla beraber şehrimizde bu tür şeyleri en ufak bir şekilde maruz kalan herkesin yanında oluruz. Burası, huzur şehridir ve tekrar altını çiziyorum. Bu tür ifadelerle şehrin 'Edirne' ve 'tehdit' ifadeleriyle bir araya gelmesini kesinlikle müsaade etmeyiz. Bunun da böyle bilinmesini arzu ederim" diye konuştu.

        'BİR KONU VARSA GEREKLİ BİRİMLER ÜZERİNE GİDECEKTİR'

        Vali Sezer, konunun gerekli birimlerce inceleneceğini ifade ederek, "Bu manada da dediğim gibi şu anda şehrimizin huzur ve güvenliği yerinde. Bu konularla ilgili olarak da belediye başkanımızla istişare halindeyiz. Varsa bir konu onu da üzerine kolluk birimlerimiz, savcılığımız gidecektir. Bu konuyu da bu şekilde açıklığa kavuşturmuş olayım. Yazılı olarak benim bildiğim adli birimlere ve emniyet birimlerimize şu ana kadar, dün itibarıyla ulaşan bir şey yoktu. Olmasın da zaten. Böyle bir tehdit ya da inşallah bu şeylerle karşı karşıya kalmayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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