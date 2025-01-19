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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:50
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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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