Edirne'de yavru köpekler poşet içinde çöpe atıldı; 2 gözaltı (2)

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Birimi yakınında çöpe atılmış halde bulunan 4 köpek yavrusuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan barınak görevlileri E.A. ve Ş.K. Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. E.A. ve Ş.K. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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