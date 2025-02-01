Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı; 2 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Lise Sokak'tan Hastane Caddesi'ne çıkış yapan A.Ö. (21) yönetimindeki 22 FF 194 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halinde bulunan 34 JP 9250, 34 CVE 326 ve 74 BR 305 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve yanında bulunan N.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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