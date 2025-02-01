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        Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı; 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:25
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        Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı; 2 yaralı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Lise Sokak'tan Hastane Caddesi'ne çıkış yapan A.Ö. (21) yönetimindeki 22 FF 194 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halinde bulunan 34 JP 9250, 34 CVE 326 ve 74 BR 305 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve yanında bulunan N.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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