Midibüs şoförü ile motokuryenin bıçaklı 'yol verme' kavgası kamerada; 3 yaralı

EDİRNE'de, ‘yol verme’ nedeniyle midibüs şoförü ile motokurye arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 22 AED 77 plakalı motosikletiyle ilerlerken Ç.A. ile Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı 22 M 020 plakalı midibüsün şoförü H.B. arasında yol verme tartışması çıktı. Bir süre uzaktan birbirine laf atan ikiliden motokurye Ç.A., midibüsü binerek H.B.'ye saldırdı. H.B.'nin de karşılık vermesiyle kavgaya dönüşen olayda tarafları önlemek için yolcular ve diğer motokuryeler araya girdi. Araç içi kamerasına da yansıyan olayda, midibüs şoförü H.B.'nin bıçakla saldırdığı Ç.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan F.A. hafif yaralandı. Kavgada midibüs şoförü H.B. de kolundan yaralandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçisi olması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.