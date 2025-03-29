Bayram tatilinde Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 630 personel görev yapacak

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 9 günlük bayram tatilinde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan kentte, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Sezer, "Gümrük kapılarımız önemli. Yüzde 50 artış söz konusu oluyor her sene. Burada da 41 yolcu peronu ve 37 TIR peronu olmak üzere toplam 78 peronda 630 gümrük personelimiz ve emniyet personelimiz burada çalışma gerçekleştirecekler" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki kurum ve kuruluşları ziyaret edip bayramlaşırken, alınan tedbirlere yönelik de açıklamalarda bulundu. Ziyaretlerine 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Meriç Askeri Gazinosu'nda başlayan Sezer'i, burada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, karşıladı. Askerlerle bayramlaşan Yunus Sezer'e ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Sezer ziyaretin ardından, Polis Bahçesi'ne geçerek kentteki emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

Buradaki ziyaretinde 9 günlük bayram tatilinde alınan tedbirleri paylaşan Vali Yunus Sezer, "9 gün boyunca Edirne’miz hem sınır kenti hem turizm kenti olması hasebiyle büyük bir ziyaretçi akınlarıyla, daha önceki bayramda olduğu gibi bu sene de bekliyoruz. Hem hudut kapılarımızdan hem Bulgaristan hem de Yunanistan kapısından yoğun geçişlerin olmasını bekliyoruz. Çünkü geçen yıl normal geçişlere göre yüzde 50 oranında bayram döneminde bir araç ve yolcu giriş ve çıkışında artış olduğunu gözlemlemiştik. Yine şehirde de özellikle geçen yıl ramazan ayında 200 bin kadar insanın çevre illerden, bayram dolayısıyla ilimizi ziyaret ettiğini görmüştük. Bu sene de bütün ekiplerimizle beraber, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, sağlık personellerimiz, AFAD'ımız, itfaiyemizle, belediyemizle beraber yine hazırlıklarımızı yaptık. Gümrük kapılarında gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bayramla ilgili olarak da bir aksaklık olmadan bu bayramı da ağız tadıyla geride bırakmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

‘BAYRAM SÜRESİNCE 997 KOLLUK BİRİMİ TRAFİKTE GÖREV ALACAK' Trafiğe çıkacaklara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Sezer, "Bu sene trafikle ilgili olarak, trafik kazalarıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Personellerimiz, emniyet, jandarmamız sahada olacaklar. Buradan özellikle sürücülerimize biraz daha dikkatli olmasını hem kendileri için hem de seyir halindeki diğer yolcular için biraz daha dikkatli olmalarını ve kazasız, ağız tadıyla bayramı bayram tadıyla kutlamak için dikkat olmalarını temenni ediyoruz. Burada da 56 trafik ekibimiz ve 145 trafik personeliyle beraber ayrıca diğer birimlerden de takviye olarak trafiği görevlendirdiğimiz 110 geçici trafik personelimiz de bu dönemde inşallah görev yapacaklar. Yine sadece personel olarak değil radarlarla hız denetimimiz, insansız hava araçlarıyla yine trafik denetimlerimiz, ihlal denetimleri, emniyet kemeri, motosiklet denetimleri, alkol denetimleri ve şehirler arası otobüslerde sivil kolluk personelini görevlendirmek suretiyle de yapılan denetimlerle inşallah bu süreci kazasız belasız atlatmayı temenni ediyoruz. Bayram tatili süresince ilimiz genelinde 386 ekip, 997 kolluk birimi trafikte görev alacaklar. Hem emniyet hem de jandarma olarak hem de takviye verdiğimiz diğer personellerle beraber" dedi.