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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

        PKKŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIEdirne'de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:00
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
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        PKKŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

        Edirne’de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi G.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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